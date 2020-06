Bénin : Nestor Idohou, Maire de la commune de Sakété remercie la population

À l’issue des communales 2020, Nestor Idohou est sorti premier représentant de la commune de sakété. Il adresse ses remerciements à tous les fils et filles de la commune qui ont cru en lui. Voici la teneur de son adresse:

Je voudrais par ce canal témoigner toutes mes gratitudes à vous qui, malgré vos diverses occupations, avez sacrifié votre agenda au profit de la cérémonie de notre installation ce samedi 06 juin 2020 à la tête de la mairie de Sakété.

Au nom du conseil communal que je dirige pour cette 4è mandature de gouvernance locale, je voudrais reconnaitre cette marque spéciale de sympathie et la grandeur de cet acte par cette présence. Nous avons compris que les attentes de nos populations sont énormes. Je voudrais vous rassurer, mon équipe et moi, nous allons nous atteler à faire le nécessaire pour répondre aux aspirations de nos administrés.

Désormais nous avons tous dans la commune de Sakété un seul parti politique. Ce parti s’appelle le «développement» soutenu par le «travail» acharné au service des populations et à l’écoute de tous.

Nous voudrions vous appeler à nous accompagner dans toutes les initiatives visant le rayonnement de notre commune. Seule la commune de Sakété va s’en sortir gagnante. Mettons ensemble et sans réserve pour donner un nouveau visage à la commune de Sakété, notre chère cité.

Toutes nos reconnaissances vont également à l’endroit des autorités à divers niveaux, les sages et notables, les têtes couronnées de la commune, aux femmes et la jeunesse éveillée et dynamique de notre chère commune.

A toutes et tous nous disons merci.

Ensemble faisons de Sakété une ville viable

Nestor IDOHOU, Maire de sakété.