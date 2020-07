Bénin : présidentielle de 2021 et des incertitudes

Le Bénin tient chaque cinq ans l’élection présidentielle. Celle de 2021 cristallise toutes les attentions avec son lot d’incertitudes. Ni l’opposition ni la mouvance présidentielle ne peut bomber le torse à neuf mois des consultations pour brandir, sans craindre des représailles, son candidat.

Patrice Talon serait-il un chef d’Etat énigmatique ? Tout porte à le croire. En effet, depuis la conférence des forces vives de la nation qui a d’ailleurs consacré le renouveau démocratique, des candidatures foisonnent même à deux ans de la fin d’un mandat présidentiel. Même avant la fin du deuxième et dernier mandat de Boni Yayi, des candidats poids plumes ont eu le mérite de s’annoncer dans les starting-blocks très tôt. Il n’y a que des indécis ou à la limite des frustrés qui ont attendu les derniers moments pour se faire connaître de la population.

Aujourd’hui, avec les différentes réformes politiques engagées, les formations politiques devraient être à même de procéder aux primaires et dégager le candidat idéal ou consensuel pour affronter les réalités électorales en février 2021 au premier tour. Jusque là les deux grandes formations politiques, qui plus est, proches du pouvoir, n’ont pas daigné songer à une telle pratique. Le statut quo est de mise au sein des partis politiques.

Des sources bien introduites renseignent que c’est le locataire de la Marina qui détient la clé de la présidentielle de 2021. Et pour cause, il n’a pas encore «avisé» pour que ses «élèves» osent prendre des initiatives. Ce serait un crime de lèse majesté que de proposer des candidats alors que le maître à pensée des deux blocs entretient un mythe autour de sa réélection.

Patrice Talon tiendra-t-il parole ?

A sa prise de fonction en 2016, le chantre de la rupture avait été, on ne peut plus, clair. Il fera un mandat de transition pour laisser le fauteuil présidentiel aux politiciens. Ses intentions sont transcrites dans le projet de révision de la constitution en avril 2018. Bien avant cela, devant la représentation nationale en décembre 2016, le cerveau du concept «Bénin révélé» a insisté qu’il fera du mandat unique «exigence morale».

Autrement dit, même s’il arrivait que la constitution n’ait pas été révisée pour y introduire la réforme du mandat unique, Patrice Talon ne changera pas d’avis. Il a fallu le rejet dudit projet par la minorité parlementaire pour que Patrice Talon change de langage. «J’aviserai», a-t-il répondu au journaliste qui voudrait savoir si le successeur de Boni Yayi serait candidat à sa propre succession en 2021. L’entourage immédiat de l’homme fort du 6 avril 2016 a du mal à dire avec exactitude ce qui se trame pour l’année prochaine.

L’incertitude gagne peu à peu l’esprit des lobbies autour du chef de l’Etat au point où des groupes de jeunes ont été cooptés afin de susciter une nouvelle candidature de Patrice Talon en 2021. Certains sont assez ingénieux jusqu’à proclamer que «s’il ne veut pas être candidat, nous allons l’y obliger».

Comme pour dire qu’ils sont capables de faire vaciller un chef d’Etat et son serment. Pire, la deuxième personnalité de l’Etat, Louis Vlavonou, qui est par essence chef d’un organe de contre pouvoir, souhaite que le patron des deux blocs (Union progressiste et Bloc républicain) rempile. C’est dire que la mouvance a, la corde au cou et n’attend que le locataire de la Marina pour se décider.

L’opposition tétanisée

L’opposition politique semble suffoquée. Quand bien même des gens ont des envies présidentielles, des verrous et pratiques politiciennes font reculer plus d’un. En effet, le nouveau code électoral en vigueur au Bénin fait obligation à tout candidat à l’élection présidentielle de se faire parrainer par 10% d’élus.

Dans le cas d’espèce, il faut au minimum 16 maires et/ou députés pour parrainer un candidat. Or, tous les 82 députés sont de la mouvance présidentielle ainsi que 70 maires sur les 77 que compte le pays. Dans ces conditions et vu la loi interprétative adoptée en procédure d’urgence en plein processus électoral, il y a de fortes chances que les députés retournent au parlement pour interdire tout parrainage sans l’aval du parti politique de l’élu. Ainsi, l’opposition n’aura que ses yeux pour pleurer.

A moins que le pouvoir en place, au nom de la paix et de la cohésion nationale, fait sauter ce verrou et allège les conditions de participation à l’élection présidentielle, on assistera à un match amical comme au second tour de la présidentielle de 2001 entre le général Mathieu Kérékou et son ministre de Plan Bruno Amoussou.