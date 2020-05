Bénin – décentralisation : qui sera le prochain édile de Cotonou ?

Précédemment annoncé pour le jeudi 28 mai prochain, le nouveau conseil municipal de Cotonou sera plutôt installé le lundi 1er juin 2020.

Les choses vont très vite après la proclamation des résultats des élections communales et municipales du 17 mai dernier par la Commission électorale nationale autonome (Cena). D’après l’article 192, alinéa 1er du code électoral, l’installation du conseil communal ou municipal doit intervenir au plus tard au plus tard dans les quinze (15) jours qui suivent l’annonce des résultats de l’élection communale ou municipale, nonobstant les recours éventuels. Conformément à cette disposition, les conseillers municipaux élus à Cotonou seront installés, le lundi 1er juin prochain.

De sources dignes de foi, les conseillers sont déjà convoqués par le Préfet intérimaire du département du Littoral à cet effet. A cette occasion, le nouveau maire de la métropole du Bénin, ses adjoints ainsi que les chefs des troisièmes arrondissements que compte Cotonou seront également connus.

Qui sera le prochain édile de Cotonou ?

Au regard des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 189 du code électoral, le candidat aux fonctions de maire ou d’adjoint au maire est présenté par le parti ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. D’après les résultats de la Céna, le parti Union Progressiste (UP) s’offre la majorité des sièges à pourvoir.

Le prochain maire de Cotonou ainsi que ses adjoints sans oublier les chefs d’arrondissement seront donc issus de cette grande formation politique de la mouvance présidentielle. Il n’est plus un secret pour personne que l’actuel maire de la ville de Bohicon, Luc Atrokpo élu dans le 13ème arrondissement de Cotonou est pressenti pour ce poste de maire. D’autres conseillers non moins négligeables lorgneraient également ce poste.

C’est dire que la bataille sera donc rude lors de l’élection du nouvel édile de Cotonou.