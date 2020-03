Bénin – raccordement à l’eau potable: bonne nouvelle pour les Pme et Pmi

A la faveur d’une sortie médiatique effectuée ce lundi 02 mars dans la salle de conférence du Ministère de l’Economie et des Finances, le Directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin (Soneb), Camille Dansou a annoncé la gratuité du raccordement des petites et moyennes entreprises, et petites et moyennes industries (Pme/Pmi) à l’eau potable.

Les petites et moyennes entreprises, et petites et moyennes industries (Pme/Pmi) n’auront plus rien à débourser désormais pour leur raccordement à l’eau potable sur toute l’étendue du territoire national. Ceci, contre 110.000 FCFA perçus par le passé. C’est l’une des réformes majeures initiée par la Société Nationale des Eaux du Bénin (Soneb) dans le cadre de l’amélioration du climat des affaires et d’accompagnement du gouvernement dans la promotion des nouveaux investissements.

Ainsi, toute Pme ou Pmi sociétaire, propriétaire de son immeuble et jouissant d’un permis de construire et de la proximité immédiate du réseau d’eau de la Soneb permettant l’exécution d’un branchement peut, à compter de ce lundi 02 mars 2020, demander en ligne via le site web de la Soneb www.soneb.bj son raccordement initial de calibres 15 ou 20. Le délai de raccordement est désormais de six jours au maximum.

A travers cette réforme, la Soneb vient ainsi mettre en œuvre la dématérialisation de sa procédure de raccordement.