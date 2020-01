Bénin : réaction de Daniel Edah suite à l’installation du Conseil national de l’éducation

L’ancien candidat à la présidentielle de 2016, Daniel Edah n’est pas resté de marbre face à l’installation du Conseil national de l’éducation (Cne), le mardi 21 janvier dernier. Dans un poste sur sa page facebook, il a félicité le Chef de l’Etat, Patrice Talon pour la mise en place de cette structure pour la refonte de l’école béninoise.

La restauration de l’école béninoise à travers l’installation du Conseil national de l’éducation (Cne) est saluée par l’ancien fonctionnaire de l’Organisation internationale de la francophonie (Oif). Cependant, Daniel Edah tout en félicitant le Chef de l’Etat, Patrice Talon, l’invite à doter l’éducation nationale d’infrastructures modernes, de ressources humaines suffisantes et motivées et à garantir la fin effective de la politisation de l’école béninoise.

Convaincu que l’éducation est la base du développement de la nation et conscient de la lourde responsabilité qui leur incombe désormais pour l’avènement d’un Bénin économiquement prospère et socialement stable, il félicite les membres dudit Conseil. Aussi, les invite-t-il, à opter pour l’inclusion, la participation et la transparence dans toutes leurs prises de décisions.

Par ailleurs, le potentiel candidat à la présidentielle de 2021 souhaite que les choix du Conseil permettent non seulement d’arrêter la formation de préposés au chômage au Bénin mais aussi et surtout de mettre l’école béninoise au service de la construction de l’économie de production et de transformation incontournable. Ceci, pour créer des emplois et des opportunités pour les jeunes et induire une croissance économique béninoise inclusive et durable.

Pour finir, Daniel Edah invite tous les acteurs de l’école à accompagner le Conseil pour l’atteinte des objectifs à lui assignés par l’Etat.