Bénin : réaction de l’ex-député Guy Mitokpè suite à la sortie du Chef de l’Etat, Patrice Talon

La sortie du Chef de l’Etat, Patrice Talon, mercredi dernier, dans le cadre du 30ème anniversaire de la Conférence nationale continue de susciter des réactions au sein de l’opinion. Usant de canal habituel, l’ex-député Guy Mitokpè résume l’essentiel de cet entretien du Chef de l’État en trois (3) grands blocs.

Nous vous proposons l’intégralité de son analyse sur la sortie du Président Patrice Talon.

CE QUE J’AI RETENU DE LA SORTIE TÉLÉVISÉE DE CE 19 FEVRIER 2020 DU CHEF DE L’ÉTAT…

Dans le film 《300》, alors que Leonidas conduisait les spatiens contre Artaxerxès, il encouragea ses 300 soldats par cette phrase mythique à la bataille finale, je le cite: 《ce soir il y aura des larmes, de la sueur et surtout du sang car ce soir, nous dînerons en enfer…》.

J’ai vu le Chef de l’État dans pratiquement la même posture, seulement que lui, n’a pas fait évocation ni du sang, ni de l’enfer.

Cependant, je peux résumer l’essentiel de cet entretien du Chef de l’État en trois (3) grands blocs:

1er bloc: procéder par tous les moyens pour faire accéder notre peuple au développement, même si cela doit passer par des réformes extrêmement difficiles.

2ème bloc: 30 ans après la CNFVN, la démocratie n’a pratiquement rien apporté à notre épanouissement.

3ème bloc: ces réformes difficiles sont vécues par nos populations pacifiquement.

Je me trompe peut-être, des 52 minutes d’entretien télévisé, c’est ce que j’ai retenu.

En ce qui concerne le premier bloc de la thèse du Chef de l’État, je voudrais humblement dire, que l’histoire nous enseigne que tous les leaders qui ont conduit de cette manière leurs peuples au développement, ont appliqué la politique de “après moi le deluge”.

Le développement à pas de charge, n’est en réalité rien d’autre qu’un développement fragile. Un développement dont la fondation n’est basée sur rien d’autre que la cendre. Au temps des premiers présidents de la Centrafrique, le pays avait été “construit” mais tout en construisant le pays, ils n’avaient pas pris soin de construire également l’homme Centrafricain. Ils avaient fragilisé les liens des Centrafricains les uns entre les autres. Je peux aussi citer beaucoup d’autres pays du monde, où pour, le ou les leaders, il fallait aller au développement sans prendre en compte l’élargissement des fissures ou fractures entre les fils du pays.

Monsieur le Président, nous manquons de tout pour emprunter votre expression, mais Monsieur le Président , je continue de croire que nous devons tout avoir en prenant en compte le respect des principes de justice et non la mise en œuvre de malice et ruse pour pétanquer vos opposants.

Notre Résistance n’a jamais été contre la construction d’un Bénin nouveau mais notre Résistance est pour un Bénin développé dans le respect des normes de consolidation de la paix durable.

Monsieur le Président, de ce que j’ai suivi de votre entretien, le deuxième bloc de votre thèse met en exergue que 30 ans après la Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation, la démocratie n’a pratiquement pas apporté grande chose à notre peuple, du moins pas le développement escompté. Effectivement, c’est même la raison pour laquelle, en 2016, nous avons porté notre choix sur vous. Nous avons porté notre choix sur vous, parce que vous devez non seulement préserver notre Démocratie mais mieux la renforcer et surtout nous conduire au développement durable.

Mais ce n’est pas ce que nous constatons Monsieur le Président. Nous constatons que la solution que vous nous proposez, remets d’abord en cause notre démocratie. Ma conviction est que si vous détruisez cette démocratie, demain c’est à sa quête que sera notre peuple.

30 ans après la CNFVN, notre modèle démocratique n’a ni fait de nous premier dans l’espace UEMOA, ni non plus dans l’espace CEDEAO, mais elle nous a permis de faire de vous le président de la République, alors que vous étiez le 《Public ennemy》numéro 1 de l’ancien régime.

Notre souhait était de rimer à cette démocratie là, le développement. Cette démocratie qui pouvait permettre à l’homme le plus recherché du pays, d’être du jour au lendemain, la personnalité la plus importante du pays.

Au cours de l’entretien avec les valeureux journalistes que vous aviez en face de vous, il a été fait mention du fait qu’en réalité si on appliquait comme il se devait les anciens textes en vigueur en ce qui concerne la charte des partis politiques, on pouvait dénombrer une vingtaine de partis politiques viables mais pour des raisons que vos gens savent, il fallait nous exclure.

Enfin Monsieur le Président, le 3ème bloc de votre thèse est que, tout ce qui se passe dans notre pays actuellement, peut être assimilé à une pilule amère qui s’avale par un patient mais pacifiquement. A ce propos Monsieur le Président, je voudrais dire que vous et vos hommes avez pris des dispositions staliniennes afin que cela se passe comme vous le décrivez. Nous continuerons à rêver d’un Bénin meilleur. Nous continuerons à travailler pour plus de liberté et pour plus de justice. Notre Résistance a toujours été inscrit dans le cadre de la non-violence et nous vaincrons .

La Résistance continue…

Nous vaincrons …

He. Guy MITOKPE