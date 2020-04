Bénin : réaction du Dgpr au passage à tabac des citoyens par des policiers

L’Office central de répression de la cybercriminalité (Ocrc) a interpellé deux individus habitués à faire de fausses alertes sur le numéro vert dédié aux cas urgents de la pandémie du Covid-19. Ils subiront les rigueurs de la loi.

Ces deux individus interpellés appellent constamment et de manière fantaisiste le numéro vert 136 du centre d’appel Covid-19 au Bénin, compromettant ainsi la gestion efficace de cette pandémie. Lors de son passage sur l’émission « Le temps des moissons », le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, avait déploré l’usage abusif et distrayant qui est fait du numéro vert mis à disposition des populations pour alerter sur des cas de coronavirus ou dénoncer des cas de violation de non respect des mesures d’auto-isolement.

Malheureusement, cette sortie du Ministre n’a pas dissuadé les indélicats dans leur vilaine entreprise de perturber la quiétude de l’équipe mobilisée dans le cadre de la lutte contre ce virus mortel. Interpellés par l’Ocrc, ils seront présentés au Procureur de la République pour répondre de leurs actes.