Bénin : réaction du Gouvernement à la demande de suspension des communales 2020

La réaction du Gouvernement ne s’est pas fait attendre au sujet de la décision rendue vendredi 17 avril dernier par la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) ordonnant la suspension des élections communales du 17 mai prochain. Ceci, à la demande de l’opposant Sébastien Ajavon en exil à Paris depuis plusieurs mois.

Comme on pouvait s’y attendre, la décision de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) est désapprouvée par le Gouvernement. Elle est inacceptable, selon le Ministre de la communication et porte-parole de l’exécutif, Me Alain Orounla interrogé par RFI.

Il pense que la Cour serait allé au-delà de ses prérogatives en s’immiscant dans le processus électoral d’un État souverain soucieux du respect de sa constitution qui l’oblige à organiser des élections à bonne date.

«Aucune institution au monde n’a jamais eu cette prétention. Même la CEDEAO qui est une institution de proximité n’est jamais allée aussi loin», a souligné le Ministre Alain Orounla d’après les propos rapportés par le même média.