Bénin – recours contre Soglo et Yayi sur la fermeture des frontières : l’intégralité de la Cour Constitutionnelle

Dans sa décision rendue ce jeudi 27 février 2020, la Cour constitutionnelle présidée par le Professeur Joseph Djogbénou a statué sur le recours déposé contre les anciens présidents, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi relativement à la fermeture des frontières nigérianes.

Dans son recours, le requérant Alain Diogo accuse les anciens Chefs de l’Etat, Nicéphore Soglo et Boni Yayi de complicité dans la décision qualifiée d’ « unilatérale» prise par l’Etat nigérian. Mais il ressort de la décision des sages de la Cour constitutionnelles que ces deux personnalités n’ont pas violé la constitution. Voici ci-dessous la décision DCC 20-364 du 27 Février 2020 de la Cour.

DECISION DCC 20-364 DU 27 FEVRIER 2020

La Cour constitutionnelle,

Saisie d’une requête en date à Cotonou du 31 octobre 2019,

enregistrée à son secrétariat le Il novembre 2019 sous le

numéro 1915/328/ REC-19, par laquelle monsieur Alain

DIOGO, chef de l’entreprise DIOGO et Fils, domicilié à Cotonou, 03 BP 499, forme un recours contre la fermeture par la République fédérale du Nigéria de sa frontière avec le Bénin et, contre les anciens Présidents de la République, messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO, pour leurs implications respectives dans cette fermeture;

vu la Constitution;

vu la loi n° 91-009 du 04 mars 1991 portant loi organique

sur la Cour constitutionnelle modifiée le 31 mai 2001 ;

vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle;

Ensemble les pièces du dossier ;

Ouï monsieur Joseph DJOGBENOU en son rapport;

Après en avoir délibéré,

Considérant que monsieur Alain DIOGO expose que depuis le 21 août 2019, le Chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria a ordonné la fermeture de la frontière entre cet Etat et la République du Bénin; que c’est alors que messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO, tous anciens présidents béninois, ont saisi cette occasion pour tenter de remettre en cause la crédibilité des élections législatives du 28 avril 2019; qu’en agissant ainsi, les intéressés ont méconnu la Constitution;

1- Sur la compétence à l’égard d’un Chef d’Etat étranger

Vu le préambule de la Constitution;

Considérant que dans le texte du préambule de la Constitution, le peuple béninois affirme sa « volonté de coopérer dans la paix et l’amitié avec tous les peuples qui partagent [ses] idéaux de liberté, de justice, de solidarité humaine, sur la base des principes d’égalité, d’intérêt réciproque et de respect mutuel de la souveraineté nationale et de l’intégrité territoriale»; que cet objectif constitutionnel a pour effet nécessaire et prioritaire l’immunité et l’inviolabilité aussi bien diplomatique que juridictionnelle des représentants des peuples des Etats étrangers; qu’il en est d’autant plus ainsi qu’une autorité de l’Etat, notamment le chef de l’Etat, ne saurait être soumise à aucune forme de contrainte venant d’un autre Etat; que l’exclusion de la soumission d’un chef d’Etat étranger à la souveraineté juridictionnelle d’un autre Etat, consécutive au principe de coopération dans la paix et l’amitié des peuples est fondée dans la souveraineté des Etats ;

Considérant qu’ainsi, le recours qui, comme en l’espèce, vise le chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria se heurte de ce chef à l’incompétence de la haute juridiction à en connaître ;

11- Sur la violation de la Constitution par Messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO

Vu les articles 15 et 23 de la Constitution et 6 de la Charte

africaine des droits de l’Homme et des peuples ;

Considérant que les libertés publiques visées par ces textes ne peuvent être limitées que par des dispositions législatives; qu’en l’espèce, il n’est pas établi que l’usage fait par Messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO de leur liberté d’expression et d’opinion ait violé une restriction fixée par le législateur; qu’il y a lieu de dire qu’il n’y a pas violation de la Constitution;

EN CONSEQUENCE,

Dit que la Cour est incompétente en ce qui concerne le Chef de l’Etat de la République fédérale du Nigéria.

Dit qu’il n’y a pas violation de la Constitution en ce qui concerne messieurs Thomas Boni YAYI et Nicéphore D. SOGLO.

La présente décision sera notifiée à monsieur Alain DIOGO et

publiée au Journal officiel.

Ont siégé à Cotonou, le vingt-sept février deux mille vingt,

Messieurs Joseph DJOGBENOU Président

Madame Cécile Marie José de DRA VO ZINZINDOHOUE Membre

Messieurs André KATARY Membre

Fassassi MOUSTAPHA Membre

Sylvain M. NOUWATIN Membre

Rigobert A. AZON Membre