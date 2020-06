Bénin – Reprise des championnats : la décision de la FBF (photo)

Que peut-on retenir de la réunion de la Fédération béninoise du football (FBF)? Les championnats ont repris ou non ? Ni l’un, ni l’autre. La séance de la FBF tenue ce lundi 15 juin 2020, n’a rien accouché comme décision qui rassure.

Tout allait bien, les championnats se déroulaient bien comme prévu. Les joueurs, les clubs et les staffs techniques, avec une énormes boulimies étaient à la recherche de ce précieux titre de la saison 2019-2020. Quand ce vilain virus a fait son retour. Il s’installe, et met tout à l’arrêt. Situation oblige, pour sauvegarder la santé et l’etat physique des joueurs, la FBF a suspendu les championnats.

Cependant, les clubs et surtout les joueurs se posent de différentes questions sur la reprise. À cet effet, la FBF a tenue une séance le 09 mai 2020 pour y trancher. Mais, malheureusement les mesures barrières étaient encore en vigueur. Un vrai blocage ! La FBF a donc tout misé sur le 15 juin en espérant que les mesures seront levées et les championnats vont reprendre. Au cas échéant, la FBF fera recours à une annulation pur et simple de la saison 2019-2020.

Dès lors, tous les regards s’étaient fixés sur le 15 juin 2020. Contre tout attente, les clubs et les fans n’ont pas eux gain de cause. Pour cette fois-ci, la FBF a différé sa décision par rapport à la reprise ou non des championnats. Le suspens est gardé et continu. La Liga, le premier League, et la Bundesliga… ont tous repris. Mais pour le moment, les béninois vont bien vouloir attendre encore un peu pour être fixé.

Voici donc le communiqué de la Fédération béninoise du football (FBF)