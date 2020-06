Bénin : reprise des élections des maires de Cotonou et Calavi, ce samedi

Comme dans d’autres communes du Bénin, les nouveaux locataires des hôtels de ville de Cotonou et d’Abomey-Calavi seront connus, ce samedi 06 juin 2020.

Le vote et la promulgation de la loi interprétative du code électoral relance l’élection des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement. A Cotonou où la désignation de l’exécutif communal avait échoué, lundi dernier, le préfet par intérim du Littoral, Jean Claude Codjia a convoqué tous les conseillers pour l’élection du maire, ce samedi. D’après le Code électoral modifié, le successeur de Léhady Soglo sera désigné par l’Union progressiste qui a obtenu la majorité absolue de conseillers à l’issue des Communales de mai 2020. Trois candidats disputent pour le moment le poste de maire à savoir le maire sortant de Bohicon, Luc Atrokpo, le maire intérimaire sortant de Cotonou, Isidore Gnonlonfou et le l’Opérateur économique Gatien Adjagboni.

A Abomey-Calavi, le Conseil communal n’a pu élire le nouveau maire, le mardi dernier, pour non transmission à l’autorité de tutelle, la liste des candidats à l’exécutif communal. Ici aussi, l’Union progressiste (UP) est le parti majoritaire. Reportée donc à une date ultérieure, l’élection sera reprise ce samedi.

Mais le maire sortant, Georges Bada va-t-il rempiler ou céder sa place à un autre conseiller? Les heures à venir édifieront les uns et les autres.