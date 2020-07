Bénin – Riposte contre la propagation du Corona virus : le gouvernement encourage davantage les Forces de Défense et de Sécurité

Le gouvernement béninois, le mardi 30 juin 2020 a honoré tous ces hommes armées qui se sacrifient pour le respect des gestes barrières entrant dans le cadre de lutte contre la propagation du covid-19.

Composées principalement de l’armée et de la police républicaine, les Forces de Défense et de Sécurité sont les garants de la protection des biens et des personnes au Bénin.

Dans la mise en œuvre de la stratégie de riposte contre le Coronavirus, elles ont pour missions de contrôler, sensibiliser et veiller à l’application des consignes officielles mais également de réprimer les éventuels contrevenants.

Qu’il s’agisse de la mise en place ou de la levée du cordon sanitaire, des contrôles aux différentes frontières, des contrôles relatifs au port du masque, du respect de la distanciation, du respect des consignes officielles en tous lieux (plages, villes, campagnes, bars, lieux de culte, commerces, etc,), les Forces de Défense et de Sécurité s’évertuent à assurer avec abnégation, rigueur et professionnalisme les missions à elles confiées.Le gouvernement du Bénin et l’ensemble du peuple béninois témoignent à leur endroit, leur profonde reconnaissance, les encouragent à continuer davantage et leurs assurent un soutien indéfectible dans l’exécution des missions délicates qui sont les leurs.

Respectons les consignes officielles et maintenons la sensibilisation pour réduire la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Bénin.La lutte contre la Covid-19 est une cause commune, aucun acteur n’est de trop.