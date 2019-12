Bénin/sécurité : un militaire froidement abattu à Abomey-Calavi

Dans la nuit du samedi 28 au petit matin de ce dimanche 29 décembre 2019, les hommes sans foi ni loi ont abattu un homme en uniforme dans la commune d’Abomey-Calavi.

Mauvaise nouvelle pour les Forces Armées Béninoises(FAB). Elles viennent de perdre un de leur frère d’arme précédemment en service à la section de sécurité de la Cour Constitutionnelle. Selon des sources concordantes, le soldat de première classe D. G. a été fusillé par des malfrats alors que ce dernier rentrait à son domicile à Abomey-Calavi précisément au quartier Cococodji fandji, derrière le gazoduc aux environs de 1h du matin.

Après l’avoir abattu, les divorcés sociaux ont emporté sa moto. Marié et père de quatre enfants, le soldat abattu, en stage de perfectionnement depuis deux mois à Bembèrèkè et ayant bénéficié des congés de nouvel an, était revenu à Cotonou ce samedi 28 décembre 2019 pour certainement fêter en famille.

Après les constats d’usage par le commissariat de Godomey, territorialement compétent, le corps sans vie a été déposé à la morgue le plus proche. Et une enquête est ouverte pour retrouver et mettre la main sur les auteurs de ce crime.