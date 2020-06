Bénin/Sports : Possibilité de  reprise du championnat béninois de football en vu ?

La mort de George Floyd n’arrête pas de susciter des réactions de part et d’autres. Particulièrement, celle du joueur Kylian Mbappé en avait fait la une sur Twitter. La star française a rendu en un hommage à George Floyd, mais ce dernier a été mal accueilli sur internet. Même Booba en a ri sur la toile.

Par le biais de son compte Twitter, le joueur du PSG avait demandé que justice soit faite pour l’afro-américain mort par asphyxie. En effet, au moins 4 policiers d’après d’autres versions des faits l’ont maintenu au sol. Il a succombé à cause du genou maintenu par un policier sur son cou pendant plus de 8 min.

Le journal l’Equipe a ensuite fait écho de ce tweet du footballeur. Ensuite, un abonné Twitter avait demandé à Kylian Mbappé de plutôt concentrer ses énergies sur les affaires locales et internes, dont les crimes similaires qui se passent en France. Notamment la mort d’ Adama Traoré dont-il n’a pas réagi. Or ce dernier était mort suite à un contrôle policier en 2016. De plus, il l’accuse aussi par rapport à son silence sur l’affaire de Gabriel, le jeune homme de 14 ans gravement blessé à l’oeil pendant une interpellation à Bondy fin mai.

Booba quant-à lui n’a pas raté le joueur. Il a partagé l’article de L’Equipe tout en mettant en légende un emoji qui rigole pour répondre, indirectement, à Kylian Mbappé. Visiblement,il se moque belle et bien du champion de France qui est en train de se mêler d’une affaire qui se passe à des milliers de kilomètres de chez lui. Pendant ce temps, il n’est pas capable d’en faire autant dans sa propre ville ou du moins son pays.