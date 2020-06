Bénin – Statuts spéciaux des forces de défenses et de la sécurité : Les députés en atelier pour examiner le contenu du projet.

l’Assemblée nationale du Bénin a été le cadre idéal pour les élus du peuple à mener une réflexion par rapport aux projets de loi sur les statuts spéciaux des forces de défense et de sécurité ce mardi 9 juin 2020.

Les députés de la 8 è législature se sont réunis ce 9 juin 2020 à l’hémicycle.

Entre autres, quatre points ont été abordés sous la direction du président de la commission des affaires extérieures, de la coopération au développement, de la Défense et de la Sécurité, L’honorable Rachidi Gbadamassi et sous la présidence du colonel des douanes, Louis Gbèhounou Vlavonou, Président de l’Assemblée nationale.

La communication s’est tourné au tours des points suivants : dispositions des projets de loi modificative et complétive de la loi n°90-016 portant création des forces armées et du projet de loi portant statut de leurs personnels, à celles du projet modifiant et complétant la n°2017-41 relativement à la création de la police républicaine et à celui portant statut de ces personnels d’un côté , et de l’autre côté au statut spécial des fonctionnaires des Douanes, celui de l’administration des eaux, forêts et chasse.

Les différents projets ont fait objet de débats assez pointus

Pour Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale , c’est un projet très capitale dans la vie de la république du Bénin.