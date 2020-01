Bénin – supposé retrait des FcBe de la Résistance : le parti apporte un démenti

Sur un plateau de télévision en début de semaine, le Secrétaire à l’économie numérique du parti Force cauris pour un Bénin émergent ( FcBe), Laurent Faton a annoncé le retrait du parti de la coalition de la Résistance nationale. Cette information est démentie par un autre responsable du parti joint par notre rédaction.

Les Forces cauris pour un Bénin émergent (FcBe) sont toujours membres de la Résistance nationale. Contrairement aux déclarations du Secrétaire à l’économie numérique du parti, Laurent Faton sur un plateau de télévision lundi dernier, le parti de l’ancien Chef de l’Etat, Boni Yayi n’a jamais quitté cette coalition composée des partis politiques de l’opposition.

«Fcbe n’est pas dans la logique d’écourter le mandat de Patrice Talon si on n’a pas repris les élections législatives, …ils ont volé le parlement…mais on se prépare pour les combattre lors des élections à venir», avait déclaré Dr Laurent Faton dénonçant ainsi la méthode utilisée par les autres membres de la Resistance.

Contacté par notre rédaction, un autre responsable du parti réfute ces allégations et rassure les uns et les autres notamment les militants.

«Aucune déclaration ni communiqué n’est allé dans ce sens. Nous sommes toujours de la Résistance nationale. Je voudrais inviter les militants au calme et à la sérénité…», a-t-il déclaré. A l’en croire, l’auteur de ces déclarations a parlé en son nom et non au nom du parti.

«Celui qui l’a dit n’a pas parlé au nom du parti, mais plutôt en son nom. Et cela n’engage que lui », a-t-il souligné.