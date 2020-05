Bénin – supposée limitation des lieux de culte : le démenti formel du Gouvernement

La capitale économique du Bénin, Cotonou se rend de plus en plus belle et attrayante à cause de la réalisation des travaux d’asphaltage.

De l’Aéroport international Bernardin Ganti en passant par Erevan, derrière la présidence de la République, Port Autonome de Cotonou, la Loterie nationale du Bénin, la route des pêches,les quartiers les Cocotiers, Maro militaire, Saint Michel, Menotin, Akpakpa, les travaux d’asphaltage ont transformé la ville de Cotonou qui est devenue plus agréable et attirante.

Même si les travaux n’ont pas encore terminé, les quartiers où les chantiers sont en cours, sont modernisés et les populations en sont fières. Ignace Hountondji, un des chefs quartiers de Cotonou, explique que la vitrine du Bénin est en train de changer grâce aux travaux d’asphaltage. Pour lui, «il faut toutes les rues principales de la ville de Cotonou».

Aux dires des populations rencontrées dans les différentes zones de réalisations des travaux, c’est une fierté pour elles, car, Cotonou est la principale ville et la ville économique du Bénin. Pour rappel, le gouvernement a inscrit dans son programme d’actions 2016-2021, le projet d’asphaltage.

Dans la ville de Cotonou, il est prévu l’aménagement et la réhabilitation de 237 km de voies primaires, secondaires et tertiaires. Les travaux d’asphaltage sont divisés en six (6) lots répartis en deux groupes. Il est également prévu dans le PAG, des travaux de bitumage et de pavage de rues dans certaines villes du Bénin.

Il s’agit des villes comme : Abomey (41 km), Abomey Calavi (71 km) Bohicon (35km), Lokossa (29km), Natitingou (36km), Porto Novo (90km) et Sémè Podji (37km). Le nombre total de kilomètres des rues des travaux, est de 646 km de voies pour un montant de 900 milliards FCFA.

Par Abdul Wahab ADO