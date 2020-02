Bénin – un an après son décès : le Ministre Jean Michel Abimbola salue la mémoire de Stan Tohon

Cela fait exactement un an jour pour jour que quittait ce monde le roi du Tchink System, le célèbre artiste Stan Tohon.

A la faveur d’une publication sur sa page facebook ce mercredi, le Ministre de la culture, Jean Michel Abimbola salue la mémoire de l’illustre disparu tout en exhortant la jeune génération à tenir davantage haut le flambeau du Tchink System pour une révélation musicale du Bénin.

Message du Ministre Jean Michel Abimbola

26 février 2019. Telle une étoile filante, il nous a quitté sans nous avoir laissé le temps de nous préparer à cette brusque et subite séparation.

Mais depuis cette date, et telle l’étoile polaire, Tohon Stan s’est installé au ciel parmi les anges d’où il continue d’illuminer et d’inspirer toute une génération de jeunes musiciens adeptes de sa création, de sa religion, le Tchink System avec lequel il a parcouru monts et vallées pour faire la promotion de notre pays qu’il aimait tant.

En ce jour 26 février 2020, date anniversaire de son décès, je voudrais saluer une fois de plus la mémoire et l’immense héritage de Stan TOHON, le Papy Grande.

Je voudrais réaffirmer mon soutien à toute sa famille et à ses proches qui continuent de souffrir de sa disparition.

Repos éternel à toi cher frère et ami Stan TOHON.

Puisse la jeune génération que tu as inspirée continuer de tenir haut le flambeau du Tchink System pour une révélation musicale du Bénin.

JMA.