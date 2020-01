Bénin : un journaliste de L’Autre Figaro arrêté

Le journaliste Aristide Fassinnou Hounkpèvi à la rédaction du journal en ligne L’autre Figaro, et également correspondant du journal La Nouvelle Tribune dans les départements du Mono et du Couffo, a été arrêté et mis au garde à vue.

Dans un communiqué en date du 05 janvier 2020, l’Union des professionnels des médias (Upmb) a exigé la remise en liberté immédiate du journaliste dont la garde à vue a été prolongée de 72 heures ce lundi 06 janvier.

D’après le communiqué, l’arrestation de Aristide Fassinnou Hounkpèvi fait suite à la «publication supposée d’informations mensongères sur les réseaux sociaux». Une accusation qu’ «aucune preuve matérielle ne permet d’étayer à jusqu’à ce jour. Il y a donc un flou autour du chef d’accusation du sieur Aristide Fassinnou Hounkpèvi», dénonce la faîtière des professionnels des médias.

Conduite par la présidente, une délégation de l’Union des professionnels des médias du Bénin (Upmb) s’est rendue au siège de l’OCRC pour exprimer de vives voix, le soutien des professionnels des médias au journaliste Aristide Fassinnou Hounkpèvi exigeant sa libération immédiate.