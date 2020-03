Bénin – Université d’Abomey-Calavi : encore 24h pour les occupants illégaux des résidences univertaires

Les occupants illegaux des bâtiments KISS, HASSAN II, et B/BID de l’Université d’Abomey-Calavi sont sommés de vider les lieux.

C’est ce qui ressort de la note de service en date de ce jeudi 26 avril 2020 et signée de la Directrice du Centre des œuvres universitaires et sociales d’Abomey Calavi (Cous/Ac) Ghislaine Claude Fagbohoun. Les intéressés doivent s’exécuter au plus tard le vendredi 27 mars.

D’après ce communiqué, les indélicats seront responsables des déconvenues qui découleraient de leur entêtement.