Bénin : voeux de nouvel an 2020 de Patrice Talon à la Nation

À l’occasion de la célébration du Nouvel An 2020, le chef de l’Etat a adressé ses meilleurs vœux à toutes les filles et fils du Bénin.

Béninoises, Béninois,

Mes chers compatriotes,

Nous voici au seuil d’une nouvelle année.

En ces instants de grâce, d’allégresse et d’espérance, mon sentiment à l’égard de chacune et chacun de vous, vivant à l’intérieur comme à l’extérieur du pays, est un sentiment d’attachement, d’affection et de dévouement.

Ma pensée va particulièrement à celles et ceux d’entre vous qui connaissent des difficultés de toute sorte. Je veux leur dire, qu’ils ont ma compassion et ma solidarité.

Je veux leur dire de ne jamais céder au découragement car la plus petite lueur d’espoir, entretenue et vivifiée, soutenue par les efforts nécessaires, permet de surmonter les situations les plus compromises en apparence.

Cette même exhortation est valable au plan collectif car l’œuvre de construction d’un pays intègre aussi bien, les moments fastes que des situations difficiles. Notre pays a ainsi, au cours de l’année qui s’achève, connu quelques épreuves mais en est sorti grandi.

Il a aussi et surtout engrangé des acquis au regard desquels nous pouvons affirmer que ces douze derniers mois auront été globalement positifs et satisfaisants.

Oui, grâce à notre engagement collectif, les nombreux chantiers ouverts dans tous nos départements progressent. Les réformes majeures que nous avons entreprises produisent de plus en plus leurs effets positifs.

Notre économie se renforce, elle affiche des performances supérieures à la moyenne continentale et fait preuve d’une remarquable résilience.

Certes des efforts restent à faire mais notre pays change déjà sous nos yeux, même si, parce que nous vivons cette transformation en temps et à vitesse réels, nous n’y prêtons pas toujours une grande attention.

Cette belle dynamique, que nous voulons encore plus forte, nous permet déjà de donner davantage corps à notre engagement d’œuvrer à l’amélioration des conditions de vie des populations.

Ainsi, en plus des investissements structurants en cours pour améliorer et moderniser l’éducation, la santé, la sécurité, l’administration et le cadre de vie, les mesures sociales fortes engagées tout au long de l’année, qui participent de la redistribution équitable des fruits de la croissance économique, en sont la preuve.

Mes chers compatriotes,

Ces constats nous enseignent qu’ensemble, en conjuguant nos efforts, et en plaçant l’intérêt général au-dessus de tout, nous sommes capables de relever tous les défis.

La constance de ces efforts, notre détermination à gagner le pari du développement et notre mobilisation entière autour de cette cause, nous garantissent une année 2020 prometteuse à tous égards.

Connaissant notre soif commune de progrès et nos aspirations à une vie meilleure, percevant au quotidien votre exigence de résultats, je suis absolument convaincu que nous saurons faire de cette nouvelle année qui consacrera les 60 ans de notre indépendance, une étape charnière de notre parcours.

Oui ! mes chers compatriotes, nous pouvons et nous en avons les moyens, faire en sorte que les temps qui viennent soient ceux du Bénin.

Nous pouvons mériter que l’on parle de notre pays, dans les prochaines années, comme un exemple de réussite.

Nous pouvons faire de notre pays une référence.

Un peu de rigueur et de sérieux au travail, davantage de foi en nous-mêmes, et plus de patriotisme nous seront nécessaires pour y parvenir.

Tout cela est à notre portée.

Nous avons commencé à voir qu’en faisant de ces vertus nos alliées quotidiennes, elles nous font progresser.

Nous devons donc continuer dans ce sens. Si, cependant, il nous arrive de les considérer comme des sacrifices, nous devons alors nous convaincre qu’ils ne sont pas vains.

Car notre pays, le Bénin, mérite que nous nous investissions corps et âme pour son développement, pour sa grandeur et pour sa gloire.

Mû par cette conviction, je souhaite à chacun de vous de vivre l’année 2020 dans la paix, la bonne santé, la prospérité individuelle et collective.

Bonne et Heureuse Année !