Bénin : voici la liste des membres du Conseil national de l’éducation

Le Chef de l’État, Patrice Talon a présidé, ce mardi dans la salle bleue du Palais des Congrès, la cérémonie d’installation des membres du Conseil national de l’éducation (Cne). Cette cérémonie a mobilisé les présidents et responsables d’Institutions, les acteurs du monde éducatif, les membres du Gouvernement, les anciens ministres des enseignements sans oublier les Corps diplomatiques accrédités au Bénin et les Partenaires Techniques et Financiers.

Le Conseil national de l’éducation (Cne) a, selon le décret n°2018-395 du 29 août 2018, pour mission de veiller au respect des grandes options éducatives de l’État, à la mise en œuvre de la loi portant orientation de l’Éducation nationale et à la coordination de tout le système éducatif en République du Bénin. Après plusieurs processus, les membres dudit conseil désormais installés par le Président Patrice Talon ont été confirmés au cours du Conseil des Ministres du mercredi 27 mars 2019. Il faut souligner qu’au terme du processus de sélection par appel à candidatures, Timoléon Ahouangnivo a été retenu comme Secrétaire exécutif du CNE et Ahonagnon Noël Gbaguidi est nommé président du Conseil national de l’Education.

Voici ci-dessous leur liste.

Les membres du Conseil national de l’Education (CNE)

Membres désignés par le Président de la République :

Messieurs

Ahonagnon Noël GBAGUIDI ;

Rémy GUEDEGBE ;

Cyrille GOUGBEDJI (cumulativement avec ses fonctions actuelles) ;

Sé N’Bouro OUOROU BOUN.

Membres désignés par les Ministres

Messieurs

Bienvenu KOMAKLO ;

Alain Dossou HOUNLEYI ;

Tchokponhoué Tchégninougbo Marc KPODEKON ;

Gervais KISSEZOUNON ;

Vincent HOUESSOU ;

André Assogba SOVI-GUIDI.

Membres sélectionnés par appels à candidatures

Mesdames et messieurs

Acouêmaho Francis VIDJINLOKPON ;

Lucile Christelle OUASSA ;

Nathalie Madeleine Odile TOGBE ;

Cocou Rigobert TOSSOU ;

Thomas SIMBOSSA TCHAO ;

Fègbénou Benoît SOSSOU ;

Raoul Christian ADEKOU ;

Coovi Gabriel BOKO ;

Gbodja Martin HOUINSOU ;

Ibitobi Victorin ABATTAN ;

Sossou Etienne AHOUANKA ;

Aline Crescentia TCHIAKPE LAWSON.

Membres sélectionnés par élections

Messieurs

Prosper GANDAHO ;

Théophane AYI ;

Bruno HAOUDOU ;

Pierre d’Alcantara ZOCLI ;

Brice Gado LAFIA ;

Albert MASSENON.