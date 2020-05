Bénin : voici le prochain roi de Savalou

Les membres du Comité national de pilotage (CoPil) du Projet Régional d’autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel (SWEDD-Bénin) se sont réunis le mardi 12 mai 2020 au ministère du Plan et du développement pour la tenue de la première session ordinaire, conformément à l’agenda du projet.

L’organisation de cette session ordinaire du CoPil s’inscrit dans la parfaite démarche de supervision et a pour objet d’approuver les documents de planifications. Dans son allocution d’ouverture, la Coordonnatrice de l’unité de gestion du SWEDD, Naïmatou Biodjara a remercié ses collègues pour la tenue de ladite session.

A sa suite, le Président du comité, Cyriaque Edon, a rappelé que le CoPil est un acteur clé dans la conduite du Projet Régional d’Autonomisation des Femmes et Dividende Démographique au Sahel (SWEDD-Bénin) et s’assure du bon déroulement des opérations en fonction des objectifs généraux et entretient une dynamique avec l’Unité de Gestion du Projet (UGP).

Il est non seulement l’organe de supervision du projet mais aussi il définit les orientations. Nul ne sera de trop dans la réussite du projet SWEDD-BÉNIN, a indiqué le Président du CoPil qui en a appelé à l’adhésion et à l’engagement de tous. Divers points ont meublé les travaux.

Il s’agit de la présentation du point de la mise en œuvre des activités de la phase de transition et du rapport de fin du 1er trimestre 2020; la présentation du PTAB et du PPM 2020 du SWEED-Bénin et du projet du règlement intérieur du CoPil suivi des débats.

Tous ces documents soumis à l’approbation, ont été adoptés sous réserve des amendements. Il est à rappeler que le comité du pilotage compte sept (07) membres dont quatre (04) femmes.

Le projet SWEDD-Bénin vise à accélérer la réalisation des droits et du plein potentiel des jeunes des deux sexes du Bénin pour enclencher les bénéfices du dividende démographique en soutien à l’objectif de croissance économique inclusive du PAG 2016-2021 et aux quarante-neuf (49) cibles prioritaires des Objectifs de Développement Durable (ODD).