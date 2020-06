Bénin – Vol de moto via des seins drogués : une femme écope de 20 ans de prison

Poursuivis pour « association de malfaiteurs et administration de substances nuisibles à la santé », deux individus ont été condamnés, ce lundi 22 juin 2020, par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou.

De lourdes peines pour un homme et une femme reconnus coupables, pour le compte du sixième dossier de la session criminelle du tribunal de Cotonou, des faits d’association de malfaiteurs et d’administration de substances nuisibles à la santé. Ils ont été condamnés respectivement, à 10 ans et 20 ans de réclusion criminelle.

Le mode opératoire de ces malfaiteurs consiste pour la femme à amener la victime à sucer ses seins préalablement enduits de substances hypnotiques en vue de lui arracher sa moto une fois que celle-ci s’endort. Mais le duo ne réussira pas à déposséder la victime de Gbégamey de son bien. Celle-ci s’est retrouvée un peu plus tôt que prévu après avoir sucé les seins empoisonnés. Elle a donc alerté le quartier qui a réussi à appréhender la principale accusée et la moto fut retrouvée.

Arrêtés et placés sous mandat de dépôt en Juillet 2012, les deux accusés ont écopé de 20 ans pour la femme et 10 ans pour l’homme. Ils retournent donc en prison pour purger leur peine.