Bénin : Yaya Garba nouveau maire de Bembèrèkè

Suite à l’installation du conseil communal, composé de de 25 élus communaux dont 14 conseillers FCBE, 02 conseillers de l’UP et 09 conseillers du issus du BR, ce jeudi 28 mai 2020, Yaya Garba a été élu maire de la commune de Bembèrèkè.

La cérémonie d’installation est présidé par le préfet du Borgou, Djibril Mama Cissé. L’élu communal FCBE Yaya Garba prend ainsi les rênes la commune de Bembèrèkè pour les six prochaines années à venir. Les élus Roger Sourokou et Sanni Gamia, sont respectivement les premier et deuxième adjoints au maire.