Beyoncé : la chanteuse américaine en colère

Beyoncé a profité de son discours aux lycéens fraîchement diplômés pour livrer un discours très puissant, dans lequel elle traite tour à tour du racisme et du sexisme, dans la société et dans l’industrie musicale.

«En plein milieu d’une crise globale, d’une pandémie raciale, et de ce mouvement d’indignation mondial depuis le nouvel assassinat d’un être humain noir pourtant non-armé, vous avez réussi votre année. Nous sommes fiers de vous. Merci d’avoir utilisé votre voix collective pour que le monde sache que les vies des noirs comptent (…) Les vrais changements commencent avec vous, les diplômés du lycée et de l’université que nous célébrons aujourd’hui», a-t-elle déclaré dans son discours, disponible sur YouTube, en référence au mouvement de protestation né après la mort de George Floyd le 25 mai dernier.

Être soi-même

La superstar s’attaque ensuite au sexisme, un problème auquel elle a longtemps été confrontée au cours de sa carrière. «C’est un monde encore dominé par les hommes et en tant que femme, je ne vois pas assez de modèles féminins à qui on donnerait l’occasion de faire ce que j’ai pu faire : lancer mon propre label et ma société de management, réaliser mes propres films et produire les outils dont j’ai eu besoin. Ça veut dire être propriétaire de tout, de mes masters, de mon art, de mon futur, et d’écrire ma propre histoire», explique-t-elle, avant d’encourager ceux qui se sentent différents à s’affirmer sans avoir peur d’être eux-mêmes.

«Si vous faites partie d’un groupe qu’on appelle “les autres”, un groupe qui n’a pas la chance d’être au cœur des choses, alors construisez votre propre scène pour que les gens puissent vous voir. Vous êtes gay et beau. Vous êtes noir et beau. Vous êtes plein de compassion, de compréhension, d’envie de vous battre pour les autres, et c’est beau. J’espère que vous allez continuer à montrer au monde qui vous êtes et n’arrêterez jamais d’être vous-même. C’est votre moment. Montrez-vous !», lance la femme de Jay-Z.

Dear Class of 2020 est une des nombreuses cérémonies de remise des diplômes virtuelles diffusées sur Internet. Parmi les intervenants, on retrouvait également Barack et Michelle Obama, BTS, Lady Gaga , et une performance musicale de Katy Perry, entre autres.