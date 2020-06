Bien être : les règles d’or pour bien vivre après l’accouchement

La joie d’être mère est intense. Certes après l’accouchement de véritables changements peuvent d’observer chez la mère. Une prise de poids, développement du ventre, des vergetures… Ces effets complexant peuvent être bien vécus.

D’ailleurs après l’accouchement, il est très important de se familiariser avec son nouveau corps. C’est la règle numéro 1.

Ensuite, s’appliquer à faire le sport et avoir un mode nutritionnel très sain. La consommation régulière des fruits et légumes sont bien aidant. Le sommeil quand à lui est assez réparateur. Il vous aide à éliminer les déchets et faire reposer le corps.

Tout comme votre bébé vous méritez le repos. Mais n’en abusez pas. Faites régulièrement votre sieste, mais évitez de vous y abandonner à 16h. Votre cycle de repos risque d’être déréglé !

Même après l’accouchement, c’est important de consulter régulièrement son gynécologue ou encore un médecin généraliste. En effet, le corps a été malmené pendant une bonne période. Le point mérite d’être fait sur votre nouvel état de santé.

Aussi, il est important d’éviter les rapports sexuels pendant les six premières semaines d’après l’accouchement. Cela vous donne du repos et de l’équilibre mental. Se faire plaisir, prendre soin de soi, des gestes décontractant.

Après la naissance de votre bébé, c’est vrai et normal que vous manquez de temps. Ce n’est pas une raison pour vous négliger. L’avez-vous régulièrement avec de l’eau chaude en vue de maintenir la fermeté de votre peau à travers l’élimination des déchets.

Parfumez vous et mettez un léger maquillage. Et oui! La fin de l’accouchement ne justifie pas la fin des séductions. Faites parfois des tours à pieds dans votre quartier ou humez de l’air frais dans votre jardin. Partagez des repas entre copines.

C’est important de couper ses cheveux ou de protéger strictement la tête après l’accouchement. La masse capillaire s’épaissit pendant la grossesse et les cheveux ont de faciliter à s’enlever. La stabilité ne revient qu’après un ans environ. C’est préférable de relooker avec une coupe ou de la perruque afin de minimiser le choc.