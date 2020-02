Bigflo et Oli : le geste des deux frères à une association caritative ému les internautes

View this post on Instagram

Hier on a donné 500 000€ au @secourspop grace à notre dernier concert à Toulouse avant le prochain album! (250 000€ de bénéfices et 250 000€ de notre poche) ! C’est juste merveilleux de pouvoir partager ça avec ceux qui en ont besoin et avec vous ❤️ La lumière gagne toujours