Bilan à mi parcours du PAG Abdoulaye : Bio Tchané présente de bonnes perspectives

Le ministre d’Etat chargé du Plan, Abdoulaye Bio Tchané, était sur les plateaux de la télévision nationale le mardi 24 décembre 2019. L’occasion était pour lui de faire le bilan à mi parcours de l’exécution de l’ambitieux Programme d’actions du gouvernement (PAG).

«… pour 2019, nous aurons enregistré plus de 150 milliards (NDLR : FCFA) d’investissements directs étrangers dans notre pays. L’année dernière c’était autour de 130 milliards. Je constate que tous les ans, le niveau augmente». C’est en ces termes que le ministre Bio Tchané a renseigné sur cet aspect.

S’agissant du bilan à mi parcours du PAG, Bio Tchané a confié : «A ce jour, nous avons déjà mobilisé plus de 5 mille milliards à travers différentes composantes, par exemple avec nos propres économies. Nous avons mobilisé davantage de ressources en termes budgétaires. Nous avons rationnalisé les dépenses à travers un certain nombre de mesures prises dès 2016 : la réduction de l’effectif des cabinets ministériels, la réduction des dépenses de fonctionnement, les voyages officiels. Ensuite, nous avons davantage mobilisé chez nos partenaires, qui voyant effectivement ce que nous faisons nous-mêmes avec nos propres efforts, ont accepté de nous accompagner. Ce sont les bilatéraux et les multilatéraux. Enfin, nous avons à travers nos politiques, montré que nous sommes capables de mobiliser les ressources sur les marchés : régionaux et internationaux. Ces différents efforts internes et internationaux ont permis de mobiliser les 5 mille milliards dont j’ai parlé. Nous sommes en avance sur nos prévisions de mobilisation».

Quant à la place du secteur privé dans le PAG, Bio Tchane a affirmé : «Il ne vous a pas échappé aussi que le PAG, c’est surtout un financement du secteur privé. 61% du financement du PAG est attendu pour venir du secteur privé. Faire de la place pour le secteur privé appelle un certain nombre de réformes. Ces réformes ont donné la confiance à des acteurs qui sont venus de plus en plus nombreux. L’année dernière, pour la première fois dans notre pays, nous avons pu convaincre des groupes internationaux d’investir dans le domaine énergétique en mode PPP. Nous allons dans quelques jours adjugés aussi un certain nombre de contrats pour la construction d’IPP. Nous avons aussi un gros industriel anglais qui investit dans une usine à Allada pour transformer et exporter des fruits d’ananas : c’est plus de mille emplois. Nous avons une grosse entreprise qui va investir et produire plus de 15 mille tonnes de noix de cajou dans notre pays. Ce sont ce genre de projets qui étaient visés pour être financés par le secteur privé. Nous faisons régulièrement le point là-dessus».

A propos des perspectives du PAG en 2021, Bio Tchane a annoncé : «Nous allons boucler tous ces programmes qui ont commencé. Nous allons les traduire dans le vécu. Sur le projet asphaltage, nous allons engager une deuxième phase. Nous allons poursuivre avec les chantiers routiers. Nous allons construire dès l’année prochaine la route cotonnière entre Djougou et Banikoara. Le programme va être lancé début janvier. J’appelle nos compatriote à de l’optimisme».

Par Falco VIGNON