Bilan de l’an 3 du PAG : Benoît Illassa dénonce le silence radio des soutiens de Patrice Talon

L’ancien Ambassadeur du Bénin auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), Benoît Illassa s’intéresse au Programme d’actions du gouvernement (Pag). Usant de canal habituel, il dénonce le silence radio des soutiens du Président Patrice Talon sur le bilan des trois ans du Pag.

16 décembre 2016-2019. Cela faisait exactement trois ans le lundi dernier que le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) avait été lancé à grands renforts médiatiques par le Président de la République.

Comme bon nombre de Béninois, l’ancien soutien du Chef de l’Etat, Patrice Talon s’attendait à un bilan à mi-parcours des différentes actions déjà réalisées par le gouvernement et contenues dans ce Pag.

«On aurait aimé avoir un bilan exhaustif à mi-chemin des thuriféraires du Nouveau Départ. Mais hélas, rien. Rien de la CNDDB, rien de l’Union Progressiste (UP) et rien du Bloc Républicain (BR)», a-t-il écrit sur sa page facebook. Selon lui, ce genre de bilan se prépare au moins six mois avant la date anniversaire.

«Il faut croire que tout ce monde attend des éléments de langage du palais. Triste. On ne le dira jamais assez, beaucoup de faucons sont, pour certains des amateurs en politique et pour d’autres des transfuges prêts à larguer les amarres en cas de mer agitée», s’indigne l’ex-Ambassadeur Benoît Illassa.

Pour lui, le Président Patrice Talon ne peut pas tout faire. Cependant, il pense qu’il lui appartient de «faire attention à ses faux amis du moment».