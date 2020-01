Billie Eilish : la chanteuse réalise son nouveau clip

Pour la vidéo promotionnelle de sa chanson Everything I Wanted , Billie Eilish est à nouveau passée derrière la caméra.

La chanteuse a dévoilé le clip ce jeudi, vidéo dans laquelle on la voit aux côtés de son frère, Finneas, qui produit sa musique.

«Mon frère et moi avons écrit cette chanson à propos de nous, et je voulais créer un visuel qui sublime l’idée que, quoi qu’il arrive, nous serons là l’un pour l’autre. C’est le deuxième clip que je réalise, nous avons travaillé des heures durant, et je l’adore», a-t-elle expliqué dans un communiqué relayé par le NME.