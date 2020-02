Billie Eilish : le thème officiel de James Bond dévoilé (Son)

Le morceau No Time to Die du nouveau James Bond a été dévoilé. Choisie pour pour interpréter le thème officiel de l’épisode James Bond avec Daniel Graig, la chanteuse Billie Eilish a donc révélé le morceau du film qui sortira le 8 avril en France et le 10 avril aux Etats-Unis.

Récompensée aux Grammy Awards, la chanteuse de 18 ans est désormais la plus jeune artiste à interpréter le thème principal d’un James Bond. Avant eux, Adèle et Sam Smith avaient été oscarisés, respectivement pour, Skyfall en 2013 et Writing’s on the Wall, en 2016.

Au mois de janvier, elle avait annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Elle avait partagé sa joie dans un communiqué de presse, alors que son frère Finneas O’Connell l’accompagne dans cette aventure :

«C’est fou de faire partie de tout cela. Pouvoir participer à la chanson phare d’un film faisant partie d’une série légendaire est un immense honneur. James Bond est la franchise de films la plus cool qui ait jamais existé. Je suis toujours sous le choc».

Un honneur partagé par le réalisateur Cary Joji Fukunaga : «Leur intégrité créative et leur talent sont incomparables et j’ai hâte que le public entende ce qu’ils ont apporté, une nouvelle perspective dont la voix résonnera pour les générations à venir».

Un morceau mélancolique, qui permettra peut-être à la star et à son grand frère de remporter un Oscar pour la Meilleure chanson originale.

Pour le dernier film de Daniel Craig, James Bond profite d’une vie paisible avec sa compagne Madeleine Swann (Léa Seydoux) en Jamaïque.

Cependant, l’agent secret devra reprendre du service lorsqu’un agent de la CIA lui demandera de l’aide pour porter secours à un scientifique kidnappé. 007 sera confronté à Safin (Rami Malek), un puissant ennemi qui possède une nouvelle technologie dévastatrice…