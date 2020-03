Billy Billy : «Je croyais encore que le président Alassane Ouattara briguerait un troisième mandat»

Le célèbre artiste ivoirien Billy Billy a salué l’acte fort du président de la République, Alassane Ouattara, qui a décidé de ne pas briguer un troisième mandat.

Billy Billy fait partie des artistes qui étaient opposés à un éventuel troisième mandat du président Alassane Ouattara à la tête de l’État de Côte d’Ivoire. Pour l’enfant de Wassakara (quartier populaire situé dans la commune de Yopougon), vouloir briguer un troisième mandat est tout simplement une incitation à violence.

«Pour moi, la plus grande incitation à violence, c’est désirer faire un troisième mandat en ce 21ème siècle…Lorsqu’on vient au pouvoir, c’est plusieurs projets qu’on entame. Et généralement les chefs d’État estiment qu’ils n’ont pas eu assez de temps pour exprimer ce qu’ils avaient prévu pour le peuple, et donc il faut un troisième mandat, un quatrième puis un cinquième mandat. Et nous, la question que nous posons est qu’après vous, quelqu’un ne peut pas poursuivre ce que vous avez entamé?», avait déclaré Billy Billy dans une vidéo publiée sur sa page Facebook il y a quelques mois.

Après l’annonce du president Alassane Ouattara de ne pas se présenter à l’élection présidentielle d’octobre 2020, l’auteur du titre «C’est l’argent du pays» n’a pas pu s’empêcher de saluer cet acte démocratique du chef de l’État ivoirien qu’il considère comme un acte de bravoure.

«Un acte de bravoure ! Je refuse d’être de ceux qui ont la critique facile. Ceux qui critiquent juste pour critiquer. Je veux avoir l’honnêteté historique de reconnaître que jusqu’à la dernière minute, je croyais encore que le Président Alassane Ouattara briguerait un troisième mandat. Mais ça n’a pas été le cas. Félicitations à vous Monsieur le président car la fin d’une chose vaut mieux que son commencement. L’histoire retiendra cela», a écrit Billy Billy dans la soirée du jeudi sur sa page Facebook.