Blac Chyna : la star de la télé-réalité attaque la totalité du clan Kardashian pour diffamation

Le climat s’envenime de plus en plus dans la bataille qui oppose Blac Chyna et Rob Kardashian pour la garde de leur fille Dream. D’après les documents juridiques récemment obtenus par The Blast , Rob Kardashian chercherait à contraindre son ex-fiancée à présenter son dossier bancaire devant le tribunal.

Pour cette dernière, il s’agirait tout bonnement d’une tentative de la discréditer en tant que mère aux yeux de la justice. Aussi la star des réseaux compte bien se défendre contre le père de sa fille et sa famille, estimant qu’ils chercheraient par tous les moyens à lui retirer la petite Dream.

Un procès inévitable

C’est pourquoi Blac Chyna a également décidé d’attaquer la quasi-totalité du clan Kardashian, à savoir Rob, Kim et Khloe ainsi que Kris et Kylie Jenner non seulement pour diffamation, mais également pour avoir entraîné l’annulation de l’émission Rob & Chyna.

Dans sa plainte, Blac Chyna affirme que la campagne de dénigrement dont elle fait l’objet de la part du clan lui aurait coûté des millions de dollars de préjudice. La famille Kardashian niant en bloc ces accusations, l’affaire ira en toute logique jusqu’au procès.