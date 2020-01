Blac Chyna : Rob Kardashian veut la garde princiaple de leur fille Dream

D’après Rob Kardashian, son ex-compagne Blac Chyna serait une mère irresponsable. Et pour cela, le frère de Kim Kardashian a demandé la garde princiaple de leur fille Dream.

Selon Rob Kardashian, Blac Chyna mènerait un train de vie complètement démesuré devant ses enfants. D’après les informations rapportées par le site raprnb.com, le frère de Kim souhaiterait que le temps de garde de son ex-copine soit réduit seulement aux week-ends avec la présence obligatoire d’une nourrice.

Il a ainsi déposé de nouveaux documents juridiques devant la justice pour demander la garde principale de Dream (âgée de 3 ans), que Chyna soit soumise à des tests de dépistage de drogues et d’alcool pas moins de 30 minutes avant chaque visite de leur fille.

Il demande également à ce qu’une nourrice soit avisée d’interrompre la visite au moindre comportement violent en présence de leur enfant.

Selon la même source, Rob Kardashian, prétend que Blac Chyna serait incontrôlable (c’est vrai qu’on la croise de temps en temps dans les médias dans les colonnes faits-divers) et que des sources proches peuvent confirmer de ce qu’il atteste : notamment sa sœur aînée Khloe.

Mère d’un garçon King (7 ans) avec le rappeur Tyga, Khloe ne s’est jamais plaint en public du comportement de Blac Chyna…

Selon des documents officiels, Rob Kardashian a affirmé que Chyna ferait régulièrement la fête et inviterait des inconnus à la rejoindre, alors que Dream est présente dans sa maison.

Un ancien employé de la jeune femme prétend même qu’elle dépense près de 600 dollars en alcool presque quotidiennement et qu’elle peut boire une bouteille entière de cognac.

Elle est également accusée de sniffer de la cocaïne et d’être violente en lançant des objets. Un comportement dangereux qui influerait sur l’attitude de leur fille.

D’après Rob, Dream aurait commencé à «twerker nue», «mimer des positions sexuelles enseignées par sa mère» et à dire des insultes. Au moment de récupérer sa fille, celle-ci arriverait les cheveux en bataille, dents et ongles sales…

Rob Kardashian peut compter sur le soutien de sa famille notamment Khloe. La maman de True Thompson aurait affirmé qu’elle a remarqué un changement d’attitude chez Dream lorsqu’elle est avec ses cousins. La petite fille serait plus «sur la défensive» et «résolument plus agressive».

De plus, la star de télé-réalité aurait entendu dire que la petite fille ne voulait pas retourner chez sa maman, indique le site.