Boeing 737 MAX : vers une remise en service en Europe «d’ici la fin de l’année»

Les travaux de certification du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents meurtriers, sont en cours de finalisation et une remise en service en Europe «d’ici la fin de l’année» envisagée, a déclaré vendredi le patron de l’agence européenne de la sécurité aérienne.

«Nous sommes en train de finaliser tout ce qui doit être finalisé et je crois que, pour la première fois depuis un an et demi, je peux dire qu’on voit la fin des travaux sur le MAX et on commence à regarder comment pouvoir remettre en service le MAX d’ici la fin de l’année», a expliqué Patrick Ky, patron de l’EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne), au cours d’une conférence de presse à distance organisée par l’Association des journalistes professionnels de l’aéronautique et de l’espace (AJPAE).

Le 737 MAX est interdit de vol depuis le 13 mars 2019 après l’accident d’un appareil de la compagnie Ethiopian Airlines ayant fait 157 morts, quelques mois seulement après le crash d’un MAX de Lion Air en Indonésie, qui a coûté la vie à 189 personnes.

L’appareil s’est récemment rapproché d’un retour dans le ciel avec une série de vols de certification fin juin par le régulateur américain de l’aviation, la FAA, puis début septembre par l’EASA, mais plusieurs étapes restent encore à franchir avant que les autorités aériennes n’accordent leur autorisation, notamment sur la formation des pilotes.

Selon M. Ky, pour l’autorisation en termes de navigabilité, c’est-à-dire sur la partie technique des modifications apportées à l’avion, l’EASA et la FAA devraient être «à peu près synchronisées». En revanche, «sur la partie opérationnelle, ça prendra un peu plus de temps selon les États» car la reprise des vols dépendra «de chacune des compagnies aériennes, de chacun des États».

«Sur la partie technique on table sur courant novembre», a-t-il poursuivi. La certification du 737 MAX en Chine, premier pays à l’avoir cloué au sol en mars, prendra «certainement un peu plus de temps», l’autorité de régulation, selon M. Ky, n’étant «pas encore à envisager des tests en vol».

Par ailleurs, les formations proposées par Boeing pour adapter les équipages aux nouvelles procédures suivies par les pilotes ont été examinées en septembre lors d’une réunion à l’aéroport de Gatwick près de Londres avec des pilotes commerciaux qui ont testé le comportement de l’avion.

«Les choses se sont bien passées», a commenté M. Ky, ajoutant que les rapports seront communiqués «dans deux ou trois semaines». La FAA a été sous le feu des critiques pour avoir confié à Boeing la certification de certains systèmes clés du MAX, dont le logiciel antidécrochage MCAS, mis en cause dans les accidents.

Dans un rapport publié à la mi-septembre, la commission des Transports du Congrès américain a estimé que les accidents mortels du 737 MAX représentent «l’horrible aboutissement» de défauts d’ingénierie, de mauvaise gestion de la part de Boeing et d’un manque de supervision de la part de la FAA.

