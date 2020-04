Boite noire : notre compatriote Edoh K. Amenounvè, président de l’Asea

Le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin et son homologue de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni étaient le vendredi 10 avril et hier, lundi 13 avril 2020, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou, pour réceptionner un important lot de masques de protection et de matériels médicaux.

L’avion CARGO de la compagnie Ethiopian Airlines s’est posé sur le tarmac de l’aéroport hier lundi 13 avril 2020, avec à son bord 6 millions de masques faciaux, des médicaments et des matériels de protection pour le personnel soignant.

Cet important lot qui est une nouvelle livraison des acquisitions faites par le gouvernement du Bénin, a été réceptionné par les ministres Benjamin Hounkpatin de la Santé et Romuald Wadagni de l’Économie et des Finances. Ils étaient accompagnés du Directeur Général de l’ANAC, Karl Legba, qui a facilité les formalités.

Le vendredi 10 avril 2020, 5 millions de masques faciaux, des visières, des respirateurs, des gants, des équipements de protection individuelle et des médicaments destinés à la prise en charge des cas déclarés positifs de la Covid-19, ont été réceptionnés.

Une preuve de la volonté de l’exécutif béninois de tout mettre en œuvre pour contenir la propagation de la pandémie et, assurer une prise en charge adaptée des malades du Coronavirus.

Pour le ministre de la Santé, la population béninoise peut se rendre compte que tout ce qu’il faut pour dérouler ladite stratégie, se met en place. Le Bénin dispose désormais suffisamment de masques, des intrants pour assurer la protection aussi bien du personnel soignant que des populations, et, des médicaments pour assurer une prise en charge adéquate des cas positifs.

Benjamin Hounkpatin a fait savoir que l’ensemble de ce lot d’intrants ira directement à la Came pour un dispatching dans les pharmacies et officines. Il a pour finir, invité les populations au respect strict des prescriptions faites par le gouvernement afin de contribuer à la lutte contre le coronavirus dans notre pays.

Par Falco VIGNON