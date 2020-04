Boni Yayi : «Je ne suis pas formellement informé de la démission», Hounkpè

Le président d’honneur des Forces Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) Boni Yayi a annoncé ce dimanche 05 avril sur les réseaux sociaux à ses militants sa démission du parti.

Suite à cette nouvelle, le Secrétaire Exécutif National du parti Paul Hounkpè souligne que Boni Yayi n’a pas notifié formellement sa démission au parti.

Le Secrétaire Exécutif National du Parti FCBE Paul Hounkpè suppose que pour le moment c’est une annonce sur les réseaux sociaux. «Je ne suis pas formellement informé de la démission du Président d’honneur propagée çà et là. L’ordre normal des choses voudrait le dépôt d’une lettre formelle de démission (…), déclare-t-il.

Pour lui, «au regard de la profondeur de nos relations, le Président d’honneur devrait nous appeler et nous l’annoncer formellement». Il attend donc une démission formelle du président d’honneur Boni Yayi.

«Une échéance électorale vous attend, en principe, en mai prochain, et ma personne ne doit plus servir de bouc-émissaire aux nouveaux dirigeants autoproclamés pour parfaire leur mission de destruction de notre famille politique savamment construite depuis près de 17 ans. Ceux-ci ont choisi d’écarter les autres du processus électoral et rejettent la tenue d’un congrès pour tester leur légitimité (…)», a avancé Boni Yayi comme raison dans le message de sa démission.