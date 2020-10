Bonne nouvelle : Nicki Minaj a officiellement donné naissance à son premier enfant

Mariée depuis l’année dernière, Nicki pouponne pour la toute première fois et endosse le plus beau rôle de sa vie. Elle est officiellement maman.

Il y a quelques temps, un message de la mère de Nicki Minaj semait le doute et laissait penser que la chanteuse avait accouché en secret. Mais c’est aujourd’hui chose faite. La chanteuse Nicki Minaj a donné naissance à son premier enfant et devient ainsi officiellement maman.

En effet, la star de 37 ans a elle même donné naissance à son enfant dans un hôpital de Los Angeles comme l’a révélé le média américain TMZ. D’ordinaire sulfureuse, cette dernière a souhaité vivre sa grossesse dans le plus grand des secrets puisqu’elle l’a dévoilée seulement cet été alors que son ventre était déjà très arrondi.

Pour l’instant, ni le sexe ni le prénom du bébé n’a été dévoilé et il faudra donc s’armer de patience pour en découvrir plus sur le petit être qui a chamboulé la vie de Nicki Minaj et de son mari Kenneth Petty. Quoi qu’il en soit, ce rêve de maternité se réalise aujourd’hui pour celle qui avait ouvertement parlé de son désir d’enfant en 2019.

Sur la Toile en tout cas, les messages de félicitations se multiplient : «Vraiment heureuse pour elle», «Toutes mes félicitations, je ne souhaite qu’une vie saine à son bébé», «Elle fera une très bonne mère», pouvait-on notamment lire. D’ailleurs, il faut notifier que l’arrivée du nouveau né à faire battre à la chanteuse un record impressionnant.