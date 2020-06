Bonne nouvelle pour les internautes de Clara Morgane

La ex-star du pornographie, Emmanuelle Munos connue sous le pseudo de Clara Morgane a encore tanné des photos ultra sexy d’elle sur un réseau social dédié.

En effet, la star est très active sur la toile, elle adore partager des photos sexy avec ses fans sur Instagram. Et les internautes sont de plus en plus nombreux à la rejoindre pour en prendre plein la vue. La it-girl n’hésite jamais à se dévêtir pour mettre le feu à la toile.

Ainsi, pour donner plus de saveurs à ses fanatiques l’animatrice de télévision a décidé de vendre ses photos sur un autre réseau social dédié «Mym Fans». Un site sur lequel ses fans peuvent alors payer pour voir ses shootings torrides et qui est entrain de connaître une inflation incroyable. «Ici je peux poster librement des shootings exclusifs. Vous pouvez aussi me demander des messages vidéo personnalisés», déclare t-elle.

Clara Morgane laisse toujours sans voir des surprises.

Par Martiale ACAKPOVI