Bonne nouvelle pour Meghan Markle

Une bonne nouvelle vient tomber pour la duchesse Meghan Markle qui est retournée vivre dans sa Californie natale avec Harry. Selon Daily Mail, la styliste américaine Misha Nonoo, amie proche de la duchesse de Sussex, a donné naissance à son premier enfant. Un petit garçon prénommé Leo, qui sera certainement le futur partenaire de jeu d’Archie (10 mois) !

«Nos vies ont changé pour toujours. Nous l’aimons plus que nous l’aurions jamais cru possible et sommes impatients de partager chaque aventure avec lui», a témoigné la jeune maman de 35 ans au tabloïd anglais. Une heureuse nouvelle qui survient 6 mois après son fastueux mariage avec Mikey Hess, célébré à Rome, dans la magnifique villa Aurelia. En plus d’y voir Katy Perry, Orlando Bloom ou encore Ivanka Trump, le prince Harry et Meghan Markle avaient fait le voyage pour y prendre part.

Misha Nonoo est une amie de longue date de l’ex-actrice. La styliste née au Bahreïn et installée à New York aurait d’ailleurs joué les entremetteuses en présentant Meghan Markle à Harry en 2016 (d’autres versions citent plutôt Violet von Westenholz, autre amie commune du couple).

En février 2019, elle figurait parmi les amies de la duchesse de Sussex présentes lors de sa luxueuse baby shower célébrée à à Manhattan. Les deux copines s’étaient ensuite retrouvées à Londres le 12 septembre 2019 pour lancer leur collection de vêtements de bienfaisance.

Maintenant que les Sussex ont pris leurs distances avec la monarchie, quitté le Canada et posé leurs valises à Los Angeles, Meghan Markle et Misha Nonoo pourront certainement se retrouver plus facilement et voir leurs deux garçons grandir ensemble.