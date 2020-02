Booba et sa fille Luna : une ressemblance frappante, les internautes réagissent (photo)

Booba vient de poster un photo montage de lui et sa fille ! Sur le cliché, on peut donc voir que Luna ressemble beaucoup à son paternel !

Luna est une vraie star ! En effet, les internautes la connaissent très bien ! Et pour cause, Booba ne cesse de poster des photos et vidéos de sa fille ! Cette fois-ci, B20 vient donc de poster un photo montage pour mettre en évidence leur ressemblance ! Et effectivement, père-fille se ressemblent comme 2 gouttes d’eau !

Les internautes ont donc adoré cette photo

Booba est un papa comblé ! En effet, l’artiste poste très souvent des clichés de ses deux enfants, Omar et Luna. Cette fois-ci, l’homme a surpris ses fans en postant un photo montage de lui et sa fille ! Sur le cliché père et fille font exactement le même sourire… Ainsi, la ressemblance est littéralement frappante !

Les internautes ont eux aussi remarqué que Luna était le portrait craché de son paternel ! Ils en ont donc parlé dans les commentaires ! «Ta fille est très jolie Booba ! Sur cette photo vous avez le même sourire et la même expression !»

Ou encore : «Mais c’est dingue… Luna c’est vraiment toi en petite fille ! Par contre, Omar tu l’oublies un peu… On attends les photos de l’héritier du trône !» Peut on ainsi lire sur le réseau social ! Des messages qui feront donc très plaisir à B20 ! On attend les photos d’Omar…