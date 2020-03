Booba : Karim Benzema enflamme totalement twitter avec une punchline fracassante…

Alors qu’il est actuellement en confinement à son domicile à Madrid suite l’épidémie du Coronavirus qui sévit dans le monte entier, Karim Benzema est très actif sur les réseaux sociaux, l’attaquant français poste fréquemment des vidéos de ses entraînements pour se maintenir en bonne condition physique avant la reprise de la Liga et a réagi ce samedi à la publication d’une ancienne vidéo le concernant qui a refait surface sur Twitter.

En effet le joueur du Real Madrid a commenté la publication d’un ancien reportage de 2015 diffusé sur France 2 au sujet de Booba dans lequel le journaliste déclare que le clip du morceau Walabok, «continue de créer la polémique après avoir publié un clip dans lequel l’on peut y voir des armes, de la drogue et Karim Benzema», un parallèle maladroit fait par les réalisateurs du documentaire faisant un lien direct entre des activités criminelles et l’avant centre Madrilène.

Benzema n’a pas apprécié que cette vidéo refasse surface la toile et n’en a pas compris l’intérêt, «Et il y avait ta mère aussi» a-t-il répondu, une réaction qui a rapidement fait le buzz sur Twitter avec plus de 90 000 Likes et qui a également fait réagir Alexandre Lacazette sur le réseau social.

« Et Karim Benzema » en mode c’est la cerise sur le gâteau je suis mort https://t.co/wHFF8NkWEw — 𝕷𝖔𝖗𝖊𝖓𝖟𝖔 (@Iocolatino) March 20, 2020