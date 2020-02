Booba : le rappeur français revient sur sa consommation

Depuis ses débuts dans le rap, Booba n’a jamais caché sa consommation d’alcool et de cannabis. Le rappeur est alors revenu sur ce sujet.

Dans une interview délivrée au magazine GQ, il est alors revenu sur de nombreux sujets. De fait, B2o a évoqué sa consommation d’alcool et de cannabis. Et vous savez quoi ? Ses dires sont étonnants.

Contrairement à ce que l’on peut penser, Booba n’est pas un grand fêtard. «Je vais bien au restaurant de temps en temps, avec Gato, mais sinon je ne sors pas trop». Et oui, le rappeur préfère rester au chaud avec ses enfants ! De plus, il n’est pas un grand consommateur de weed, ni même d’alcool. «Je réduis de plus en plus la weed, je ne fume plus le matin ! Et l’alcool, c’est très rare. C’est juste sur scène ou en soirée»

Non, Booba ne se nourrit pas exclusivement d’alcool et de cannabis. Son hygiène de vie est même très bonne ! «J’ai un chef français chez moi. Il me fait des tajines, des choses comme ça. Je ne calcule pas les calories, mais je mange sainement parce que j’ai toujours fait du sport dans ma vie. Donc j’ai toujours fait attention. Je n’aime pas les sucreries ni les desserts et j’essaie de diminuer la viande».

Booba mange bien, mais surtout, il mange bio ! Ainsi, le rappeur a aussi dévoilé qu’il faisait ses courses chez des commerçants responsables. «Comm e j’ai la chance d’avoir de l’argent, j’achète du bœuf grassfed, qui broute dans un champ pas loin, là ! Je vais dans les magasins bio, chez Whole Foods ou Trader Joe’s !».