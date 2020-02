Booba : les internautes le chargent sur Twitter

En France, le rappeur Booba ne compte plus ses ennemis. Mais comme si cela ne lui suffisait pas, ce dernier s’en fait de nouveaux de l’autre côté de l’Atlantique. Après avoir clashé Kanye West et Jay-Z, l’artiste s’attire les foudres des internautes.

Alors qu’il partage sa vision du rap français à nos confrères de GQ Magazine, l’interview dérive sur les rappeurs américains. Et il dérape ! D’abord, l’artiste installé depuis douze ans à Miami s’attaque à Kanye West. «Je le déteste, humainement et musicalement. Il est tout ce que je ne supporte pas ! Cela fait dix ans qu’il a craqué. C’est un démon ce mec, c’est le règne du mensonge, de l’hypocrisie, du fake, c’est horrible».

L’interprète de «92i Veyron» va encore plus loin. «C’est incroyable d’être aussi nul. Et puis, personne n’écoute sa musique ! Les gens écoutent une fois par curiosité, mais après ils arrêtent. Je l’ai vu en concert, le mec ne sait ni chanter ni rapper. Il n’a pas de souffle, pas de coffre». D’après lui, le rappeur américain «est un néant».

D’ailleurs, Booba profite de cet élan pour critiquer Kim Kardashian à son tour. «Sa meuf, elle a un cul comme ça, mais elle va te jurer sur la tête de sa fille qu’il est vrai».

Et comme si cela ne suffisait pas, Jay-Z en prend également pour son grade. Booba confie ne pas aimer sa musique, «qui plaît plus aux meufs qu’aux mecs». Toutefois, il reconnaît son talent musical !

Malgré ces quelques compliments, les utilisateurs de Twitter compte bien remettre B2O à sa place ! «Il ose critiquer Jay Z et Kanye West, aka les deux rappeurs Us les plus influents de l’histoire du hip-hop, c’est de la pure jalousie la» ricane une Twittos. Un autre, plus virulent, commente : «A côté c’est plutôt toi personne @booba !»