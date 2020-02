Booba : son cliché avec Vincent Bolloré vivement critiqué sur les réseaux sociaux

Sur son nouveau compte Instagram, Booba prône la paix et l’amour. Ainsi, le rappeur du 92 s’est affiché tout sourire au côté de Vincent Bolloré.

Booba et Instagram, c’est une véritable histoire d’amour. Cependant, le rappeur a récemment perdu le contrôle de son compte. Et oui, les plus informés savent qu’il s’est fait bannir par la plateforme. Il faut croire qu’elle n’appréciait pas le contenu qu’il publiait. En même temps, partager la sextape de son rival, ce n’était pas la meilleure des idées.

Le rappeur du 92 a très mal vécu cette exclusion. Ainsi, il a essayé de retourner sur son réseau social favori. Cependant, Instagram a de nouveau fait sauter son compte. Après mûre réflexion, Booba a tout de même trouvé une super astuce. Il a alors créé un profil administré par Louve , sa manageuse. Très astucieux !

C’est donc avec amour que Booba est revenu sur Instagram. Mieux vaut ne pas s’attirer les foudres de la plateforme une nouvelle fois. D’ailleurs, il a très vite annoncé la couleur. «Cette page n’est qu’amour. Veuillez respecter. Merci». Une belle initiative de sa part ! Pour ses fans, c’est un vrai bonheur. Leur idole avait laissé un grand vide sur le réseau social. Cependant, le rappeur n’a pas encore retrouvé ses 4,7 millions d’abonnés. De fait, le manque de clash en est très certainement pour quelque chose.

Alors que les fans de Booba se réjouissaient de son retour sur Instagram, le Duc a divisé les troupes. Il faut croire que son cliché au côté de Vincent Bolloré n’a pas beaucoup plu à sa communauté. D’ailleurs, elle n’a pas hésité à le faire savoir. «Bolloré, le mec qui fait travailler les Africains comme des chiens. Ah bah bravo», «Je te unfollow direct !», «Bolloré, une enflure qui pille l’Afrique«.