Booba : son fils Omar «Blague» en faisant croire à tout le monde qu’il a le Coronavirus

Certains diront qu’il ne faut pas rire de cela. Eh d’autres, trouveront l’humour du fils de Booba hilarant. En effet, Omar dirait à tout le monde que son père serait atteint du coronavirus.

En effet, comme nous vous l’indiquions, le fils de Booba, ne sachant pas vraiment la dangerosité du coronavirus à cause de son jeune âge, fait «peur» à tout ses camarades en faisant croire que son papa serait malade. Bien entendu cela est faux, fort heureusement. Mais les propos du petit garçon semblent avoir beaucoup amusé son papa.

Ce dernier, annonçant la nouvelle sur son compte Instagram il y a quelques heures. L’annonce de Booba, faisant d’ailleurs beaucoup rire tous ses followers à en croire leur réaction. Même si le virus n’a rien d’amusant, force est de reconnaître que d’en rire de temps en temps permet de relativiser.

Les fans de Booba peuvent donc se rassurer. Ce dernier reste en pleine forme et se trouve toujours apte à sortir des sons dans les jours qui viennent. En effet, il n’est pas atteint du virus et a tenu à le faire savoir à ses fans. Mais aussi, et surtout, à tous les élèves dans la classe de son fils qui raconte des bêtises:

«Je suis rentré de France il y a quelques jours. Et sa prof me dit aujourd’hui que ce jeune fumier raconte à toute sa classe que je viens de rentrer d’Europe et que j’ai le Coronavirus 🤣🤣🤣 !!! #quelfumier #Omarmatuer»

Même s’il s’agit d’une blague, Booba n’est pas immunisé pour autant. Le fait que son enfant ait fait une blague à ce sujet devrait encore plus le pousser à prendre des précautions. Autrement dit, à acheter du gel antibactérien, tousser dans son coude et porter un masque s’il se sent fatigué.