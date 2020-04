Botswana – Covid-19 : le confinement augmente les cas de viols d’enfants – UNICEF

Au Botswana, des députés mis en quarantaine aux côtés du président Mokgweetsi Masisi après avoir été exposés au Covid-19, auraient enfreint les règles d’isolement, a appris APA vendredi de source sanitaire.

Le Directeur des services de santé, Malaki Tshipayagae, a déclaré que certains députés avaient enfreint les règles de quarantaine en faisant prétendument des courses au lieu de rester chez eux.

«C’est regrettable et le public sait que des députés ont été retirés de la quarantaine à domicile et seront mis en quarantaine sous la surveillance du gouvernement», a déclaré Tshipayagae.

Malaki a indiqué que les députés, ainsi que Masisi, de hauts responsables du gouvernement et des journalistes qui ont assisté à la session parlementaire spéciale de mercredi pour discuter d’une proposition de prolongation de l’état d’urgence pour six mois, ont reçu l’ordre de suivre les règles de quarantaine à domicile et de ne pas risquer de propager la maladie aux membres de la leurs familles et le grand public.

Masisi avait convoqué la session extraordinaire de l’Assemblée nationale le 8 avril, mais à la fin de la réunion, il a été découvert que toutes les personnes présentes étaient exposées à une infirmière de service qui avait été testée positive pour Covid-19.

«A cette fin, tous les participants ont rempli les formulaires requis pour la recherche des contacts», a déclaré Malaki. Le Botswana a à ce jour enregistré 13 cas de coronavirus et un seul décès.