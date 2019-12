Bourse de Londres : le beninois Samuel Dossou-Aworet sauve Tullow Oil du gouffre

Profitant de l’effondrement des actions du groupe d’exploration pétrolière, Tullow Oil, entreprise cotée à la bourse de Londres, l’homme d’affaires et pétrolier béninois, Samuel Dossou-Aworet, vient d’acquérir une participation d’un peu plus de 7%, faisant de lui son principal actionnaire.

Un dossier boursier a montré, mardi 17 décembre 2019 à Londres que Samuel Dossou-Aworet avait constitué la participation par le biais de cinq sociétés, dont Petrolin Trading. Effet immédiat, les actions de Tullow ont bondi de 4,5% pour s’établir à 63,6p à Londres alors que le marché digérait le développement et ignora la nouvelle juste avant la fin de la négociation que, Moody’s était devenue la deuxième agence de notation, à déclasser sa position sur la société en cinq jours.

«La révision à la baisse importante de la production prévue de Tullow réduira sa capacité future de génération de trésorerie et de réduction de la dette», a déclaré Moody’s aux médias financiers de la place de Londres. «Cela réduira à son tour la flexibilité financière du groupe pour croître et diversifier son profil de production à l’avenir, en développant ses ressources existantes en hydrocarbures en Afrique et, en poursuivant ses activités d’exploration».

Vendredi 13 décembre dernier, Standard & Poor’s a abaissé sa cote de crédit sur Tullow, déclarant: «Bien que nous comprenions que Tullow prévoit d’utiliser sa flexibilité financière pour compenser la baisse de la rentabilité et maintenir un flux de trésorerie disponible positif, nous voyons, une entreprise moins robuste qui a, plus faible les paramètres de crédit».

Tullow a également fait l’objet d’une série de déclassements de recommandations d’actions par des analystes au cours de la semaine dernière, dont un lundi par des analystes de HSBC, qui ont soulevé des questions sur la capacité de l’entreprise à financer des projets clés au Kenya et en Ouganda.

La présidente de Tullow, Dorothy Thompson, a insisté la semaine dernière sur le fait que, bien que le groupe reste déterminé à vendre des participations dans les actifs du Kenya et de l’Ouganda, il ne se livrerait pas à une vente au feu. Les analystes de HSBC ont déclaré que Tullow, qui a réussi à réduire son endettement au cours des dernières années, grâce à un appel de fonds aux actionnaires de 600 millions de livres sterling (705,5 millions d’euros) début 2017, verra probablement ses effets de désendettement s’inverser en 2020.

Tullow Oil au bord de l’effondrement

Les actions de Tullow ont chuté de plus de 70% depuis la mi-novembre, initialement à la nouvelle que le pétrole découvert récemment au large des côtes de la Guyane en Amérique du Sud s’est révélé être lourd et riche en soufre, ce qui le rend coûteux, et peut-être commercialement non viable, pour extrait.

Le titre est tombé en chute libre

la semaine dernière lorsque Tullow a réduit ses prévisions de production de pétrole pour les années à venir, suspendu son dividende et annoncé que son directeur général Paul McDade et son directeur de l’exploration Angus McCoss avaient démissionné.

Pour rappel, Samuel DossouAworet a cofondé une société d’exploration panafricaine appelée Energy Africa en 1994, qui a été acquise par Tullow Oil il y a 15 ans pour 500 millions de dollars (448 millions d’euros). L’accord de transformation a doublé la taille de Tullow à l’époque, lui donnant des actifs du Ghana à la Namibie le long de la côte ouest de l’Afrique.

L’homme d’affaires a également cofondé et préside Petrolin Group, une société pétrolière internationale dont les activités comprennent la prise de participation dans des projets d’exploration pétrolière et des entreprises du secteur en Afrique, le négoce de pétrole brut et la fourniture de conseils et de services aux sociétés pétrolières et aux entités étatiques.

A propos de Tullow Oil

Tullow Oil plc est une société indépendante d’exploration et de production pétrolière et gazière. La principale activité de la société est la découverte et la production de pétrole et de gaz. Ses segments comprennent l’Afrique de l’Ouest; Afrique de l’Est et New Ventures. L’activité Afrique de l’Ouest se concentre sur ses projets de production et de développement en Afrique de l’Ouest et en Europe.

L’entreprise comprend son actif exploité, le champ Jubilee au Ghana, le projet TEN et un portefeuille d’actifs de production non exploités dans environ cinq pays de la région. L’activité Afrique de l’Est se concentre sur les activités d’exploration sur l’ensemble de la superficie de la société au Kenya.

L’activité New Ventures se concentre sur ses activités d’exploration et d’évaluation des frontières en Afrique et en Amérique du Sud. Elle gère son portefeuille New Ventures par le biais d’acquisitions de licences et de fermetures de superficies existantes. Ses activités comprennent l’exploration et l’évaluation ciblées et des projets de développement sélectif. Il a des opérations en Afrique et en Amérique du Sud.

Par Joël YANCLO