Bourse : un instrument de développement des entreprises et des Etats

La bourse en tant que lieu d’échanges, un marché où on peut changer des actifs financiers notamment les titres et les actions de sociétés, des obligations et beaucoup d’autres produits financiers, connaît un développement très important en Afrique de nos jours. Mais comment fonctionnent les plateformes boursières ?

La bourse est un marché d’occasion où on peut acheter des titres qui sont déjà en vente et qui sont émis au niveau de la revente. C’est un marché où les acheteurs de titres, actions ou obligations vont rencontrer directement les vendeurs de titres, actions ou obligations. C’est une sorte de mise en commun des agents à capacité de financement, donc des gens qui ont de la liquidité et qui veulent investir dans un secteur donné et des agents à besoin de financement qui ont des titres qu’ils veulent vendre pour avoir de la liquidité.

«L’utilité de la bourse c’est d’abord d’apporter des financements aux entreprises qui en ont besoin. On peut se demander pourquoi ne pas aller à la banque ? Il faut savoir que le crédit bancaire n’est pas toujours facile quand votre activité s’agrandit et que vous avez besoin du milliard sur le long terme, c’est difficile de se tourner vers les banques. C’est pour ça que certaines entreprises préfèrent aller en bourse pour lever des financements. Malgré les conditions plus rigides», précise le professeur Olivier Talon, spécialiste des questions boursières.

Au Bénin, il existe à ce jour, une seule société de droit béninois côté en bourse. «Lorsque vous êtes en bourse, vous avez le devoir d’informer les actionnaires et le public sur comment votre entreprise se porte ? Comment les activités vont ? Donc il faut mettre en place une clarté, une lisibilité dans vos comptes. Vous devez partagez les dividendes avec vos actionnaires. Vous devez diffuser les informations et on doit voir la clarté dans votre gestion. Toutes choses que certains aspirants n’arrivent pas à faire», souligne Flavien Aidjinou, consultant en bourse. Et pour aller en bourse, il faut remplir des critères, précise le professeur Olivier Talon.

«A la BRVM par exemple, il faut mettre au moins 25% de son capital, avec une capitalisation boursière de 500 millions de FCFA. Ce n’est pas tout le monde qui peut le faire. En plus, il faut être une entreprise anonyme. Je suis entrain de parler du premier marché parce qu’à la bourse, il y a plusieurs compartiments suivant la taille des entreprises. Donc le compartiment le plus connu, le plus en vogue, c’est le premier marché». Des critères assouplis par la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) en vue de faciliter l’entrée aux entreprises.

«Au niveau du second compartiment vous devez avoir 200 millions de capitalisation boursière, c’est-à-dire la valeur de l’entreprise et au moins deux (2) ans de compte certifiés, puis évidemment diffusé 20% de vos actions dans le public sur les deux premières années. Mais ces conditions se sont vues trop corsées et la BRVM s’en est rendue compte et, a mis en place un nouveau compartiment pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que les petites et moyennes industries. Et les conditions pour ce nouveau compartiment est qu’il faut avoir au moins 100 millions de capitalisation boursière, deux années de comptes certifiés et un plan d’affaires pour les trois prochaines années»

Comment lever des fonds ?

Cette opération financière demeure la principale motivation de toute introduction, elle fait de la bourse une source de financement alternative. L’introduction en bourse permet de dégager des fonds qui viendront éponger la dette de l’entreprise et assainir sa situation financière. Ce faisant, elle accroit sa capacité d’endettement future.

L’introduction en Bourse évite à la société, tout éclatement ou dissolution suite au départ de l’un de ses actionnaires majoritaires ou dans certains cas de successions. Aussi, facilite-t-elle l’entrée de nouveaux actionnaires dont la société pourrait avoir besoin au cours de son développement. Ces derniers pourront par la suite sortir à leur guise par le biais de la Bourse.

L’introduction en bourse d’une entreprise permet de consolider sa notoriété, en particulier par un apport de crédibilité et de confiance. L’image de l’entreprise en sort renforcée sur le plan national et international. Pour lever des fonds, les gouvernements et les entreprises ont souvent recours aux sociétés d’intermédiation.

«Si aujourd’hui nous arrivons à promettre un minimum de 6,5% sur le produit obligataire et 8,75% sur le diversifié, c’est parce que le marché peut nous offrir plus que ça. Il existe des bons d’Etat dont les rendements peuvent dépasser les 7%, voir les 7,4%. Si on prend le marché des actions, la valeur des actions a beaucoup baissé surtout en 2018. Donc aujourd’hui, la valeur des actions se trouve à un niveau très bas. Ce qui fait que, la valeur comparée au niveau de dividendes servies par ces sociétés qui sont plutôt en bonne santé financière, on arrive à obtenir de 10, 12, voire 13%» a confié Martial Kakanou, responsable dans une société de gestion d’intermédiation au Bénin.

Les ambitions d’une entreprise passent souvent par des projets de développement d’envergure tels que le rachat d’une autre entreprise ou la création d’une filiale intégrée; d’autres voies moins ambitieuses mais également couteuses, comme l’augmentation des capacités de production de l’entreprise ou l’amélioration de sa productivité, s’inscrivent aussi dans ces stratégies de développement.

Mécanisme de fluctuation des actions en bourse

«Chaque bourse à ses indices, et les plus connus, c’est la CAC 40, le Down Jones, le Nasdaq, le Nikkei, pour ne citer ceux-là. Donc ces indices permettent de mesurer l’activité de manière globale. Mais pour chaque société, c’est le cours de l’action à la bourse qui permet de mesurer sa valeur. Si par exemple, vous prenez une société X qui est cotée à la bourse, sa valeur peut être 150.000 FCFA. Et si demain sa valeur passe à 175000 FCFA, ce sera 175000 FCFA.», conclu le professeur et expert en finances, Olivier Talon.

Au niveau de la bourse, les transactions sont arbitrées et ne se font pas directement entre deux parties. Cela signifie qu’il existe une réglementation plus stricte pour les investisseurs et les spéculateurs, ainsi que pour les sociétés cotées en bourse. Les actions à rendement élevé ne sont pas forcément les plus rentables pour l’investisseur.

Pour les entreprises qui sont hors de l’espace UEMOA, elles doivent satisfaire à d’autres normes spécifiques avant de pouvoir être cotées en bourse. Ces normes peuvent varier en fonction de la bourse. Par exemple, le Nasdaq exige que les sociétés aient une valeur marchande de 70 millions de dollars avant de pouvoir être inscrites, alors que le New York Stock Exchange (NYSE) exige d’une société que sa valeur soit de 100 millions de dollars.

Par Gédéon VEGBA (Coll ext)